Старый мост в Астрахани застыл в пробке из-за фуры и рамки-ограничителя

Одна сторона моста оказалась буквально парализована. Виновником затора, как не удивительно, оказался большегруз, который, несмотря на предупреждающие знаки, водрузился на переправу и воткнулся в ограничительную рамку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии