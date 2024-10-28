Орловским чиновникам мешают замерзающие горожане и депутаты

В рубрике «Орловские перлы» – яркие цитаты местных политиков и чиновников. Очная ставка с чиновником согреет горожан Итоги подготовки к отопительному сезону рассмотрели 21 октября на заседании правительства области.
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