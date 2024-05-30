Посольство КНР в США: Китай хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине

Пекин выступает за переговоры между сторонами Китай продолжает выступать за урегулирование конфликта на Украине через переговоры, страна настаивает на скорейшем прекращении боевых действий между сторонами.
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