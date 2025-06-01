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Царьград

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"Уралвагонзавод" запускает народное голосование за новое имя БМПТ

"Уралвагонзавод" запускает народное голосование за новое имя БМПТ

Концерн "Уралвагонзавод" планирует народное голосование для переименования боевой машины поддержки танков "Терминатор".

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