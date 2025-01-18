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Закон и Порядок

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  • Леопольд Счастливый
    да вот именно! почему мигранты работают на хлебопекарне? может я ошибаюсь, но вроде принят закон о запрете работы миг...Засудят же парня:...
  • Александр Рожков
    https://youtu.be/WMq6TYsm_hoРезультат: трое д...
  • Александр Рожков
    Не будем. Их совесть замучает и они, прослезившись, все отдадут народу...! Вот.Результат: трое д...

Экс-аналитик ЦРУ объяснил, в каком случае Зеленский согласится на переговоры

Экс-аналитик ЦРУ объяснил, в каком случае Зеленский согласится на переговоры

Джонсон: Зеленский согласится на переговоры, если Трамп откажется помогать Киеву Михаил Синев Heiko Becker/Reuters Президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры с Москвой, если будущий президент США Дональд Трамп прекратит оказывать помощь Киеву.

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