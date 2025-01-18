Экс-аналитик ЦРУ объяснил, в каком случае Зеленский согласится на переговоры

Джонсон: Зеленский согласится на переговоры, если Трамп откажется помогать Киеву Михаил Синев Heiko Becker/Reuters Президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры с Москвой, если будущий президент США Дональд Трамп прекратит оказывать помощь Киеву.
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