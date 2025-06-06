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Царьград

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Росприроднадзор требует 85 млрд рублей за экологический ущерб в Чёрном море

Росприроднадзор требует 85 млрд рублей за экологический ущерб в Чёрном море

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о нежелании владельцев танкеров, затонувших в Чёрном море, возместить экологический ущерб в размере 85 млрд рублей.

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