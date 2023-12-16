Страна и люди
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Страна и люди

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Комиссию за оплату ЖКХ из-за оговорки Путина отменят для всех пенсионеров

Комиссию за оплату ЖКХ из-за оговорки Путина отменят для всех пенсионеров

Из-за оговорки Владимира Путина, которую он совершил во время проведения итогов года, правительство приняло решение отменить комиссию за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только для льготных категорий граждан, как предполагалось.

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Комментарии
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Светлана Кранина
Наш президент ни когда не оговаривается , а говорит именно то что хочет сказать. Так и в случае с комиссиями. Все правильно ,все пенсионеры заработали своим трудом такое мизерное послабление. Ждем теперь бесплатное протезирование зубов для всех пенсионеров и прочих льгот , раз пенсии у нас такие маленькие.
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