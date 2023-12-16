Комиссию за оплату ЖКХ из-за оговорки Путина отменят для всех пенсионеров

Светлана Кранина

Наш президент ни когда не оговаривается , а говорит именно то что хочет сказать. Так и в случае с комиссиями. Все правильно ,все пенсионеры заработали своим трудом такое мизерное послабление. Ждем теперь бесплатное протезирование зубов для всех пенсионеров и прочих льгот , раз пенсии у нас такие маленькие.