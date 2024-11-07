Путин подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения Жириновского

В 2026 году отметят 80-летие со дня рождения эпатажного политика. В 2026 году в России состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в 2022 году.
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