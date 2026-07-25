📹⚡️ВС РФ нанесли удары по портам Николаев, Одесса и Измаил, поразив не только портовую инфраструктуру, но и суда.
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📹⚡️ВС РФ нанесли удары по портам Николаев, Одесса и Измаил, поразив не только портовую инфраструктуру, но и суда.