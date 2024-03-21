Карпин о смерти Уткина: «#####, как же так то, Вась  Не верю до сих пор, друг!»

Спортивный комментатор ушел из жизни 19 марта. Ему было 52 года. » ##### [Блин], как же так то, Вась Не верю до сих пор, друг! Хоть мы и не общались каждый день, но я знал, что ты есть и рядом! Нам всем будет тебя не хватать! Покойся с миром!» – написал главный тренер сборной России и «Ростова» в соцсети.