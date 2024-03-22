Аналитик расшифровал слова Макрона о западных войсках на Украине: "Всё дело в Трампе"

Муджтаба Рахман считает, что президент Франции опасается победы Дональда Трампа и потому стремится побыстрее оказать помощь УкраинеПрезидент Франции неоднократно говорил, что не намерен допустить победу России на Украине.
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