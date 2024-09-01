Украинская армия потеряла в России примерно 80 танков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Полковник СБУ Сергей Сергийчук ликвидирован на Украине в результате российского удара
- Минобороны РФ: армия России полностью освободила населенный пункт Орловка в ДНР
- Новые волны ударов: в Кривом Роге уничтожены квартировавшие в отеле иностранные наёмники, также цели поражены в Киеве, Житомире, Староконстантинове
Свежие комментарии