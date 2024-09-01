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Военное обозрение

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Минобороны России: с начала вторжения ВСУ в Курскую область враг лишился около 8,5 тысячи человек

Минобороны России: с начала вторжения ВСУ в Курскую область враг лишился около 8,5 тысячи человек

Украинская армия потеряла в России примерно 80 танков.

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