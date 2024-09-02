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Группировка ХАМАС опубликовала видео с последними словами убитых заложников

Группировка ХАМАС опубликовала видео с последними словами убитых заложников

31 августа в секторе Газа были обнаружены тела шести убитых заложников. Боевики ХАМАС опубликовали видео с их участием, включая россиянина Александра Лобанова, и намекнули на возможные дальнейшие убийства, если израильские военные попытаются провести операцию по спасению заложников.

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