Группировка ХАМАС опубликовала видео с последними словами убитых заложников

31 августа в секторе Газа были обнаружены тела шести убитых заложников. Боевики ХАМАС опубликовали видео с их участием, включая россиянина Александра Лобанова, и намекнули на возможные дальнейшие убийства, если израильские военные попытаются провести операцию по спасению заложников.