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Царьград

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Ответ России на применение ATACMS просчитан: Три варианта озвучил Коротченко. Последний - самый жёсткий

Ответ России на применение ATACMS просчитан: Три варианта озвучил Коротченко. Последний - самый жёсткий

Ответ России на применение ракет ATACMS уже просчитан. Три наиболее вероятных варианта озвучил Игорь Коротченко.

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Комментарии
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Анатолий Юрасов
А Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым, - это &quot;тыловые регионы&quot;?! Или будем делать вид, что &quot;это другое&quot;?!
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6 час.
РГ
Рим Галиев
А где наши атомные подводные лодки, повторить карибский кризис, почему бы нет?
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5 час.
Андрей Соловьев
Мы не знаем, но вполне возможно, что Посейдоны уже находятся на позициях обезоруживающего США и другие страны НАТО удара.
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3 час.

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