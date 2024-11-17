Ответ России на применение ATACMS просчитан: Три варианта озвучил Коротченко. Последний - самый жёсткий

Анатолий Юрасов А Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым, - это "тыловые регионы"?! Или будем делать вид, что "это другое"?!

РГ Рим Галиев А где наши атомные подводные лодки, повторить карибский кризис, почему бы нет?