5 самых распространённых мифов о гениях и гениальности

Roman Tannenberg

По большому счёту - каждый человек в чём - то уникален и гениален. Всё дело в том, что обладать гениальными способностями, как и здоровьем, - это мало. Для проявления своих способностей нужно ещё немало составляющих элементов, - упорство, трудоспособность, характер, здоровье и много других факторов. Известно немало талантливых людей, которые в силу слабого характера или здоровья так и не смогли проявить свои способности. Так что, - мало обладать способностями, - важнее получить от Судьбы всё остальное, что для этого нужно. И, что бы ни говорили, но Мир держится на СРЕДНИХ людях, которые делают конкретную, повседневную работу, в том числе и претворяют в жизнь все эти гениальные идеи.