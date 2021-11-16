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5 самых распространённых мифов о гениях и гениальности

5 самых распространённых мифов о гениях и гениальности

Не так-то просто понять, что рядом с вами гений. Во многом потому, что мы никак не можем прийти к соглашению и решить, что же это слово значит.

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Комментарии
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viktor podtelkov
Гениями делает человека выбор "Высшего разума", на определённом уровне его развития и в определённой тематике, зачастую целенаправленно формируя этот индивидуум, по ему одному известным, наиболее подходящим для этого его точки зрения, природным-исходящим качествам человека!
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20 час.
viktor podtelkov
ИСПРАВЛЕНИЯ. Гениями делает человека выбор "Высшего разума", на определённом уровне его развития и в определённой тематике, зачастую целенаправленно формируя этот индивидуум, по ему одному известным, наиболее подходящим для этого с его точки зрения, природным-исходным качествам человека!
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20 час.
Roman Tannenberg
По большому счёту - каждый человек в чём - то уникален и гениален. Всё дело в том, что обладать гениальными способностями, как и здоровьем, - это мало. Для проявления своих способностей нужно ещё немало составляющих элементов, - упорство, трудоспособность, характер, здоровье и много других факторов. Известно немало талантливых людей, которые в силу слабого характера или здоровья так и не смогли проявить свои способности. Так что, - мало обладать способностями,  - важнее получить от Судьбы всё остальное, что  для этого нужно. И, что бы ни говорили, но Мир держится на СРЕДНИХ людях, которые делают конкретную, повседневную работу, в том числе и претворяют в жизнь все эти гениальные идеи.
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18 час.

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