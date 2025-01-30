Русская весна
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Русская весна

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На Западе рассказали об отсутствии у НАТО средств защиты от «Орешника»

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У Североатлантического альянса нет средств защиты от ударов российской ракетой «Орешник», пишет Responsible Statecraft.

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