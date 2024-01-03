Назначен руководитель Управления образования Карагандинской области

Руководителем Управления образования Карагандинской области стала Гульбакыт Жунусова. До этого назначения она возглавляла Департамент обеспечения качества в сфере образования Астаны, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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