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Назначен руководитель Управления образования Карагандинской области

Назначен руководитель Управления образования Карагандинской области

Руководителем Управления образования Карагандинской области стала Гульбакыт Жунусова. До этого назначения она возглавляла Департамент обеспечения качества в сфере образования Астаны, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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