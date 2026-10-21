Президент Альфа-Банк РПЛ Александр Алаев прокомментировал лидерство «Динамо» в чемпионате России. — Для вас «Динамо» — главное открытие первых 11 туров РПЛ? — Для меня «Динамо» — команда, которая сейчас показывает самый зрелищный, яркий и динамичный футбол.