Чем грозит России операция НАТО в Балтийском море

Операция стран Североатлантического альянса по морскому патрулированию Балтики под названием «Балтийский часовой», направленная на задержание российских кораблей, в итоге может привести к обратному эффекту — страны Европы будут вынуждены запрашивать разрешения у России на проход своих судов по балтийскому фарватеру.