Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЗлые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа Максим Рубченко МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Цена на газ в Европе стремится к новым рекордам.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор СкопинцевНе жалкоВКВалерий КорытовДа и х.й с ними!Серж ЮжанинВГВладимир ГорякинНечего странного Ленинград пережили без гороха а с гороха много газаАлла ДубининаНужно в отстаивании своих интересов однажды дойти до точки невозврата( что б у них вызрело покаяние) . зачем нам эта чумная публика, которая не хочет ни слышать, ни видеть ни анализировать, а больна одним- русофобией и обвинениями во всем нашей страны.Лариса АбросимоваЗабыла Европа пословицу- Кошка скребет на свой хребет- То ей газ не нравится, то русские какие-то не такие. Вот теперь все такое и газ и русские, хлебайте полной ложкой. А у нас в домах тепло, светло и мухи не кусают.Комментировать
Свежие комментарии