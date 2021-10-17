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Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа

Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа

Максим Рубченко МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Цена на газ в Европе стремится к новым рекордам.

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Виктор Скопинцев
Не жалко
Валерий Корытов
Да и х.й с ними!
Серж Южанин
Владимир Горякин
Нечего странного Ленинград пережили без гороха а с гороха много газа
Алла Дубинина
Нужно в отстаивании своих интересов однажды дойти до точки невозврата( что б у них вызрело покаяние) . зачем нам эта чумная публика, которая не хочет ни слышать, ни видеть ни анализировать, а больна одним- русофобией и обвинениями во всем нашей страны.
Лариса Абросимова
Забыла Европа пословицу- Кошка скребет на свой хребет- То ей газ не нравится, то русские какие-то не такие. Вот теперь все такое и газ и русские, хлебайте полной ложкой. А у нас в домах тепло, светло и мухи не кусают.

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