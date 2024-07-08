Владимир Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа. По словам президента, жизнь доказала востребованность этой стратегической магистрали, и поэтому на повестке дня — дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба.
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