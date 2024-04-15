Зачем канцлер Германии отправился в Китай? Комментарий Георгия Бовта

Вопросы экономических отношений и преодоления накопившихся трений — главные темы визита. Шольца сопровождают главы ведущих германских корпораций, а предыдущие визитеры из Германии — глава МИД Бербок и вице-канцлер Хабек — в этот раз остались дома.
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