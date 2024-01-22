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Украинка Костюк обвинила пресс-службу US Open в продвижении «российского мира»

Украинка Костюк обвинила пресс-службу US Open в продвижении «российского мира»

Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала пресс-службу Открытого чемпионата США за публикацию результата матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против россиянки Марии Тимофеевой с флагом России.

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