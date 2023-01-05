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Немецкий политолог Меллинг: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

Немецкий политолог Меллинг: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

Украина сталкивается с нереалистичной задачей восстановления контроля над территориями Донбасса и Крыма, уже входящими в состав РФ, считает Кристиан Меллинг, директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине.

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