Немецкий политолог Меллинг: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс

Украина сталкивается с нереалистичной задачей восстановления контроля над территориями Донбасса и Крыма, уже входящими в состав РФ, считает Кристиан Меллинг, директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине.
Украина сталкивается с нереалистичной задачей восстановления контроля над территориями Донбасса и Крыма, уже входящими в состав РФ, считает Кристиан Меллинг, директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине.
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