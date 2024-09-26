Соловьев допустил отставку Путина в прямом эфире «Россия-1»

Олег Самойлов

дааааа, пиздотафффф! В сети, к сожалению, таких, как ТЫ, идиотов, более, чем предостаточно! Тот же анот, те же вафальги - абассайсыева и долбоябушнягафффа, фаменкаффффа мразь и далее по списку!