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Соловьев допустил отставку Путина в прямом эфире «Россия-1»

Соловьев допустил отставку Путина в прямом эфире «Россия-1»

Прямой эфир Владимира Соловьев на канале «Россия-1» ознаменовался неожиданным заявлением экстравагантного патриота: он призвал переходить «к конкретным решениям», даже если для этого требуется «отставка Верховного».

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Комментарии
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Олег Самойлов
дааааа, пиздотафффф!  В сети, к сожалению, таких, как ТЫ, идиотов, более, чем предостаточно! Тот же анот, те же вафальги - абассайсыева и долбоябушнягафффа,  фаменкаффффа мразь и далее по списку!
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52 мин.
Олег Самойлов
игарохуй максуебаков! Значит, ты признаешь, что ты - есть выблядок пьяной камуноиздной прошмандовки?
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51 мин.
Сергей Путько
. . . даже не знаю что лучше к вам (комментаторы) подходит дебилы или уроды . . .
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47 мин.

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