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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Жители Мценска мерзнут без отопления

Жители Мценска мерзнут без отопления

Власти Мценска вопреки позиции губернатора Андрея Клычкова заблаговременно отключили отопление. На прошлой неделе им удалось спасти людей от невыносимой жары, но теперь на них сыпется критика от тех амчан, которым сейчас холодно.

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