Жители Мценска мерзнут без отопления

Власти Мценска вопреки позиции губернатора Андрея Клычкова заблаговременно отключили отопление. На прошлой неделе им удалось спасти людей от невыносимой жары, но теперь на них сыпется критика от тех амчан, которым сейчас холодно.
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