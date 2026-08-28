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14-летнего Арона Семернинова проведут в последний путь 28 сентября из храма

14-летнего Арона Семернинова проведут в последний путь 28 сентября из храма

Узнайте, где и когда пройдет прощание с 14-летним Ароном Семерниновым, сыном тренера БК «Химки». Трагедия произошла внезапно — остановка сердца.

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