Народный календарь. Дневник погоды 19 января 2022 года

СЕГОДНЯ 19 ЯНВАРЯКРЕЩЕНИЕБОГОЯВЛЕНИЕЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/57705/ ПРИМЕТЫ НА 19 ЯНВАРЯ:- Погода этого дня указывает, каким будет декабрь- Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным- Если в проруби вода 19 января дошла до краев, то весной будет сильное половодье- Если на Крещение ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет засушливым-Если снег 19 января идет крупными хлопьями, то будет хороший урожай- Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов уже не предвидится- Пасмурная погода и снегопады – к хорошему лету- Теплая погода на Крещение – примета, свидетельствующая о том, что хлеб будет густым (темным)- Если в полдень 19 января облака стали синими, значит, можно ожидать хорошего урожая- Если в Крещенье метет метель, значит, подобная погода продлится до конца зимы- Полная луна – к сильному половодью весной- Звездная ночь - к урожаю гороха и ягод- Если собаки долго лают, то охотники могут рассчитывать на хорошую добычу в нынешнем году- Пасмурная погода обещает богатый урожай хлеба- Если день солнечный и теплый, то хорошая погода продлится еще несколько недель- Если идет дождь, то будет дождливо до конца месяца- Сильные вихри на Крещение поднимаются - к хорошему роению пчел- Если день теплый, то хлеб будет густой- Если снег к забору привалил, лето плохое будет.