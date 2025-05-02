Угандийская судья международного трибунала попалась на рабстве в Великобритании

Судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) от Уганды Лидия Мугамбе была приговорена в Великобритании к шести годам и четырем месяцам лишения свободы за принуждение соотечественницы к рабскому труду.
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