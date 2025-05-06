Студента из Приморья задержали по подозрению в работе на разведку Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Приморском крае студента по подозрению в сборе информации о транспортной инфраструктуре региона и органах правопорядка для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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