Daily Moscow

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Сенатор Косачев ответил на требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью

Сенатор Косачев ответил на требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью

Сенатор Косачев ответил на требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью. В своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал требование Еврокомиссии о бесплатных полетах над Сибирью для иностранных авиакомпаний.

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