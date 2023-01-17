Сенатор Косачев ответил на требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью. В своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал требование Еврокомиссии о бесплатных полетах над Сибирью для иностранных авиакомпаний.