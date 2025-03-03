В центральный аппарат СК России затребован доклад после публикации о нападении на жителя Московской области

В социальных медиа сообщается, что на территории одного из жилых комплексов в Красногорском районе Московской области группой правонарушителей, вооруженных ножом, совершено нападение на местного жителя в ответ на замечание не нарушать общественный порядок в присутствии детей.
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