Ученые рассчитали алгоритм взаимодействия капель в облаке и превратили его в музыку

Специалисты ИТМО вместе с коллегами из Тюменского университета использовали нейросети для расчета математического алгоритма, описывающего взаимное влияние капель жидкости в облаке, например, таком, которое возникает во время использования аэрозоля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии