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Биологи нашли следы токсичных химикатов в популярной спортивной одежде

Биологи рассказали об опасности некоторой одежды для спорта. Они нашли в ней следы полифторалкильных веществ, также известных как PFAS (химические вещества, которые сохраняются долго, разрушаются вечно и используются во многих повседневных вещах).

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