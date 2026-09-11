Кабмин направил 2,5 млрд рублей на создание центра переработки отходов в Чечне

Российское правительство выделило почти 2,5 миллиарда рублей на создание комплекса для переработки отходов в Чеченской Республике.
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Дай Бог может 0,5 миллиарда и освоят. Остальное по привычке освоят освоители.