Сталин за отделение Финляндии, конфликт с чехословаками и ленинская политика в Средней Азии

Алексей Тан

"". Кстати, значительная доля ненависти в адрес Единой России со стороны тайных или уже открытых иноагентов вызвана словом «единый». !??..."" ======================= Уже ЯСНО!... эту блевотину пИсал упырь-инородец.... только ОНИ ИНОрюсов, считают СВОИМИ.... А вот КОРЕННОЕ население РОССИИ. почему то, считает этих ИНО... что в СМИ, что на подмостках, что в СФ, что в ДУМЕ.... ИНОродцами... а то и просто ЕВРЕЯМИ... (думаю Ары не обидятся.).