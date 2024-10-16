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Сталин за отделение Финляндии, конфликт с чехословаками и ленинская политика в Средней Азии

Сталин за отделение Финляндии, конфликт с чехословаками и ленинская политика в Средней Азии

1. Большевики были за мировую революцию. Патриотами России они быть никак не могли, так как единая Россия была для них идеологическим врагом — реакционным государством.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;&quot;. Кстати, значительная доля ненависти в адрес Единой России со стороны тайных или уже открытых иноагентов вызвана словом «единый».    !??...&quot;&quot; ======================= Уже ЯСНО!... эту блевотину пИсал упырь-инородец.... только ОНИ ИНОрюсов, считают СВОИМИ.... А вот КОРЕННОЕ население РОССИИ. почему то, считает этих ИНО... что в СМИ, что на подмостках, что в СФ, что в ДУМЕ.... ИНОродцами... а то и просто ЕВРЕЯМИ... (думаю Ары не обидятся.).
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5 час.
С
Странник
ну все собрал и японию и антанту и немцев и азию... что не сделаешь ради накидывания говна на вентилятор.... ио видать из демшизы
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4 час.

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