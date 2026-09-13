У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родилась дочь: имя и первые фото ребенка

Накануне стало известно, что Катерина Ковальчук впервые стала мамой. Сегодня актриса вышла на связь и прокомментировала новости.
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