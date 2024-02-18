В Барнауле на Балтийской произошло ДТП с участием маршрутки

Свидетели ДТП отмечают, что водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу маршрутке Днем 18 февраля в Барнауле на улице Балтийской по направлению в сторону улицы Попова произошло ДТП.
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