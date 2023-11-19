Как советская разведка подстроила знакомство Гитлера с Евой Браун

Ева Браун познакомилась с Адольфом Гитлером благодаря фотографу Генриху Гофману. По одной из версий, общий знакомый являлся советским шпионом, носившим кодовое имя «Вертер», а поэтому встречу Браун и Гитлера нельзя считать случайной.