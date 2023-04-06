РЕН ТВ

195 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Вот увидите - ещё и признают невиновной, ну, типа , не виноватая я,  бюст сам пришёл, а я  безвинная и оговоренная  р...Защита обжаловала...
  • ИВАН Чевычалов
    Расстрелять.Защита обжаловала...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Кругом нарколаборатории."Круглосуточную" ...

Экс-полковник ГРУ: РФ симметрично отвечает на гибридную войну Запада

Москва симметрично отвечает Западу на развязанную им гибридную войну. Такое заявление сделал руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ Генштаба России в отставке Владимир Винокуров.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх