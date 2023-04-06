Экс-полковник ГРУ: РФ симметрично отвечает на гибридную войну Запада

Москва симметрично отвечает Западу на развязанную им гибридную войну. Такое заявление сделал руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ Генштаба России в отставке Владимир Винокуров.
Москва симметрично отвечает Западу на развязанную им гибридную войну. Такое заявление сделал руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ Генштаба России в отставке Владимир Винокуров.
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