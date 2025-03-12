В Крыму построят два новых водохранилища

На совещании по устойчивому водоснабжению населенных пунктов Крыма обсудили планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ, которые позволят снизить риск вододефицита в юго-западной части полуострова в засушливые годы.
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