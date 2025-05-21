The Verge: Amazon начнет доставлять iPhone и другие гаджеты с помощью дронов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило дронам Prime Air компании Amazon разрешение на доставку новых категорий товаров, включая устройства с литий-ионными батареями, такие как iPhone, AirPods и другие гаджеты.
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