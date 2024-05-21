Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Кто предупрежден-тот вооружен«Зреет „большая е...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Да в  Самаре нотариус  сделку продажи произвел, всей  квартиры от двух братьев Родионовых. Один живой , а второй - св...Самаре помощница ...
  • Владислав Петряев
    Полностью поддерживаю Хинштейна!!! Уверен, ЛГБТ - это не генетическая, а социально и нравственно извращённая проблема...Хинштейн идет вой...

Начальник из новокузнецкой больницы арестован за крупную взятку

Начальник из новокузнецкой больницы арестован за крупную взятку

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 21 мая сообщили о предъявлении обвинения Федерации начальнику отдела социального развития новокузнецкой больницы в совершении преступления по статье «Получение взятки за общее покровительство по службе, в особо крупном размере».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх