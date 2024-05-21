Начальник из новокузнецкой больницы арестован за крупную взятку

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 21 мая сообщили о предъявлении обвинения Федерации начальнику отдела социального развития новокузнецкой больницы в совершении преступления по статье «Получение взятки за общее покровительство по службе, в особо крупном размере».
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