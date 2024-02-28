Посол Мирошник: аналог ЧГК по фиксации преступлений Киева могут создать в России

Новая структура для фиксации преступления Киева может появиться в России. Она должна стать аналогом Чрезвычайной государственной комиссии, которая расследовала преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии