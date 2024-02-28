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Посол Мирошник: аналог ЧГК по фиксации преступлений Киева могут создать в России

Посол Мирошник: аналог ЧГК по фиксации преступлений Киева могут создать в России

Новая структура для фиксации преступления Киева может появиться в России. Она должна стать аналогом Чрезвычайной государственной комиссии, которая расследовала преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны.

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