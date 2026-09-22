Юг Тамбова застраивают быстрее, чем развивают его инфраструктуру

Фото: ПРАВО68 Новые жилые объекты увеличивают нагрузку на Андреевскую и переход через Жигалку, однако территория по-прежнему сталкивается с разбитыми дорогами, отсутствием тротуаров, слабым освещением и проблемами коммунальных сетей.