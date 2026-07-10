Кипр снова открыл визовые центры в России: сколько стоит виза, какие документы нужны и как не получить отказ Елена Галицкая6 июля 2026 года российские туристы снова получили возможность подавать заявления на кипрские визы через визовые центры BLS International.
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