Спортсмены Гвинеи пропустят Олимпиаду в Токио

Спортсмены из Гвинеи не будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в письме министра спорта Санусси Бантама Соу, которое он направил президенту Олимпийского комитета Гаити.