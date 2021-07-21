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Спортсмены Гвинеи пропустят Олимпиаду в Токио

Спортсмены Гвинеи пропустят Олимпиаду в Токио

Спортсмены из Гвинеи не будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в письме министра спорта Санусси Бантама Соу, которое он направил президенту Олимпийского комитета Гаити.

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