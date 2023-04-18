О чём нельзя молчать у врача? Эксперт назвал четыре опасные ситуации

Врач-педиатр московской Морозовской детской клинической больницы, член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский назвал четыре опасные ситуации, когда на приёме у врача нельзя юлить, а стоит сообщать всё максимально откровенно и честно.
Врач-педиатр московской Морозовской детской клинической больницы, член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский назвал четыре опасные ситуации, когда на приёме у врача нельзя юлить, а стоит сообщать всё максимально откровенно и честно.
Свежие комментарии