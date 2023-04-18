Царьград

5 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    ... а где в заголовке главное слово: "ЗАОЧНО" ?!..В Москве арестова...
  • Валерий Ворожищев
    Странная для понимания ситуация. Ясно только, что там кошмар.Золотой ключик дл...
  • Валентин Щербаков
    Вот как можно слушать и читать вопли этой разнузданной престарелой , больной на голову, лахудры, этой сценической кон..."Новый рекорд неа...

О чём нельзя молчать у врача? Эксперт назвал четыре опасные ситуации

О чём нельзя молчать у врача? Эксперт назвал четыре опасные ситуации

Врач-педиатр московской Морозовской детской клинической больницы, член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский назвал четыре опасные ситуации, когда на приёме у врача нельзя юлить, а стоит сообщать всё максимально откровенно и честно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх