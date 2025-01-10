Минсоцразвития разъяснило смолянам новый порядок получения субсидий на коммунальные услуги

Продление льготы на следующие полгода и анализ расходов на ЖКУ смоленские чиновники осуществят без заявлений многодетных семей и малоимущих Министерство социального развития Смоленской области рассказало об изменениях в порядке предоставления субсидий малоимущим гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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