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"Неблагодарные" - на Украине почему то жалуются на "Абрамсы"

"Неблагодарные" - на Украине почему то жалуются на "Абрамсы"

Фотографии танка «Абрамс» из состава 47-й механизированной бригады Украины с установленными противоотражательными экранами и блоками динамической защиты «Контакт-1».

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Был я на этой выставке и осматривал абрамс со всех ракурсов, выглядит как какое-то техническое недоразумение особенно башня, которая вставлена в искривлённые обводы верхней части корпуса. Зачем эти искривления и обводы вообще не понятно. А натовская техника вообще очень высокая достигающая 3 метров в высоту видимо это гигантомания по мысли разработчиков придаёт технике ещё более устрашающий вид. Но это обстоятельство положительно сказывается для поражающих её вооружений, её видно из далека и даже складки местности не помогают.  🤣😂
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