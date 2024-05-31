"Неблагодарные" - на Украине почему то жалуются на "Абрамсы"

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чвсатпкьл

Был я на этой выставке и осматривал абрамс со всех ракурсов, выглядит как какое-то техническое недоразумение особенно башня, которая вставлена в искривлённые обводы верхней части корпуса. Зачем эти искривления и обводы вообще не понятно. А натовская техника вообще очень высокая достигающая 3 метров в высоту видимо это гигантомания по мысли разработчиков придаёт технике ещё более устрашающий вид. Но это обстоятельство положительно сказывается для поражающих её вооружений, её видно из далека и даже складки местности не помогают. 🤣😂